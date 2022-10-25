Путин рассказал об идее создать большие траулеры для переработки улова

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В России обсуждается идея создания больших траулеров, на которых будут не только добывать, но и перерабатывать продукцию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

«У нас обновления рыболовного флота, и есть мнение, что нужно создавать большие траулеры, которые не только добывают, но и перерабатывают», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он также сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау на следующий год.

Основной регион добычи рыбы в России — это Дальний Восток. Треть действующего дальневосточного рыбопромыслового флота — 186 судов — построена еще в СССР. Но этот флот модернизировался: даже на старых траулерах уже стоит иностранное навигационное и технологическое оборудование, рассказывал РБК заместитель директора группы «Норебо» Сергей Сенников. В современной России флот для рыбаков практически не строили — и сейчас, по данным Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, на дальневосточном промысле работают только 29 судов российской постройки.

В конце июля представители крупных рыбодобывающих компаний рассказали РБК о массовых отказах иностранных портов ремонтировать российские промысловые суда. С отказами столкнулись компании, работающие в Северном и Западном бассейнах, ремонтировавшие суда в Норвегии, Финляндии, Польше и странах Балтии.