Кремль: мы многому научились в борьбе с терроризмом

Песков заявил, что Россия многому научилась в борьбе с терроризмом

Россия неоднократно становилась объектом атак террористов и многому научилась в борьбе с ними, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по поводу годовщины теракта на мюзикле «Норд-Ост», передает корреспондент РБК

«Наша страна неоднократно становилась объектом для атак террористов и международных террористов. Мы знаем боль, связанную с этими потерями и утратами, которые мы понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом», — заявил Песков.

23 октября 2002 года группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым ворвалась в здание Театрального центра на Дубровке и взяла в заложники более 900 человек актеров и зрителей, в том числе детей.

Через три дня театр штурмовали, все террористы были ликвидированы. В результате действий боевиков и штурма Театрального центра погибли 130 заложников.



