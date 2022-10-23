Канье Уэст обвинил Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобожденный»

Канье Уэст (Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters)

Американский рэпер Канье Уэст обвинил режиссера Квентина Тарантино и актера Джейми Фокса в краже идеи фильма «Джанго освобожденный». Об этом репер заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«Тарантино мог написать фильм о рабстве с Джейми Фоксом в главной роли, но они получили эту идею от меня. Именно я предложил идею «Джанго» в качестве клипа на песню Gold Digger, — сказал Уэст.

При этом Канье не понравился клип на эту песню, снятый режиссером Хайпом Вильямсом. Песня входит в альбом Late Resignation и вышла на свет в 2005 году. В клипе снялся сам Джейми Фокс, который поет вместе с Канье Уэстом.

Ранее Канье Уэст сделал ряд антисемитских заявлений. Впоследствии рэпер заявил, что Джордж Флойд, чье убийство полицейскими вызвало массовые протесты в США в 2020 году, умер от наркотической зависимости, а не от рук полиции. Семья погибшего подала в суд на артиста на сумму $250 млн.

Фильм «Джанго освобожденный» появился на экранах в 2012 году. Он повествует о чернокожем рабе Джанго (Джейми Фокс), который после встречи с охотником за головами немецкого происхождения (Кристоф Вальц) отправляется на плантацию к эксцентричному рабовладельцу (Леонардо ди Каприо) спасать свою жену.

При этом фильм является ремейком итальянского спагетти-вестерна с похожим названием («Джанго» 1966). Фильм снял режиссер Серджио Корбучии, а роль Джанго исполнил Франко Неро. При этом сам фильм является адаптацией классического фильма Акиры Куросавы «Телохранитель» (1961).