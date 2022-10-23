В Коста-Рике нашли двух погибших в крушении самолета немецкого миллионера

Пропавший с радаров в ночь на 22 октября самолет с немецким миллионером, основателем крупнейшей сети фитнес-центров в Германии McFit Райнером Шаллером и его семьей на борту потерпел крушение у берегов Коста-Рики, найдены тела взрослого и ребенка, сообщает местное издание La Republica.

Личности погибших пока не установлены, сообщается, что оба они мужского пола.

Служба воздушного наблюдения Министерства общественной безопасности Коста-Рики сообщала, что остатки самолета и вещи пассажиров обнаружены в открытом море примерно в 30 км от от аэропорта назначения в провинции Лимон.

Ранее Bild писал, что частный самолет Piaggio 180 с бизнесменом на борту вылетел из Мексики 21 октября и направился в город Лимон на востоке Коста-Рики. Связь с ним прервалась около 18:00 по местному времени (22 октября около 3:00 мск) возле Барра-де-Парисмина в Карибском море. Всего на борту находилось пять человек. Поиски самолета начались вечером в пятницу, но были прерваны из-за плохой погоды.

53-летний Шаллер является генеральным директором и основателем компании RSG Group, в которую входят фитнес-клубы McFit, John Reed и Gold's Gym (эту сеть приобрел в 2020 году). В Европе насчитывается около 250 фитнес-клубов бизнесмена.

Шаллер также занимает пост управляющего директора компании Lopavent, организатора музыкального фестиваля Love Parade (на нем также продвигался бренд фитнес-клубов McFit). В июле 2010 года в городе Дуйсбург на западе Германии в результате давки на фестивале погибли 19 человек, еще более 300 пострадали. После этого случая бизнесмен решил больше не проводить фестиваль.