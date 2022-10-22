Взрыв произошел на складе Минобороны Узбекистана

На складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области произошел взрыв, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«В 04:55 (02:55 мск. - РБК) на складе Минобороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование», — сказано в сообщении.

Причину взрыва в ведомстве не назвали.

Поселок городского типа Малик расположен в восточной Сырдарьинской области Узбекистана примерно в 30 км к северу от областного центра, города Гулистан.

Газета.uz со ссылкой на очевидцев и сообщения в соцсетях пишет, что ударной волной от взрыва во многих соседних домах и магазинах выбило стекла, были разрушены некоторые конструкции. На кадрах из социальных сетей видна яркая вспышка. Через несколько секунд после которой снимающие взрыв камеры накрывает облако пыли.

В начале октября в цехе синтеза аммиака на заводе № 5 АО «Максам-Чирчик» в Чирчике Ташкентской области произошел пожар, за которым последовал взрыв. В результате никто не пострадал.

АО «Максам-Чирчик» — завод по производству минеральных удобрений и другой химической продукции. В составе предприятия функционирует единственное в стране катализаторное производство. Выпускаемая продукция экспортируется в страны СНГ, на Украину, в ОАЭ, Австралию, Иран, Турцию, Малайзию.