Москва перевыполнила годовой план нацпроекта «Жилье и городская среда»

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С начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 4,8 млн кв. м жилья, что превышает годовой план более чем на 300 тыс. кв. м. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 млн «квадратов», установленный федеральным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», — уточнил глава столичного градостроительного комплекса.

Заместитель мэра также отметил, что доля инвесторов в общем объеме введенного жилья составляет 89,5%. «С начала года силами инвесторов в столице было сдано более 4,3 млн кв. м жилых площадей», — сообщил Бочкарев.

Как пояснил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, плановые значения нацпроекта устанавливаются исходя из необходимости и потребности жителей в современном и комфортном жилье.

«Не менее, чем показатели ввода жилья, важна комплексность развития городских территорий. Сегодня город развивается сбалансированно, с учетом потребностей горожан — вместе с жильем строятся социальные объекты: детсады, школы и поликлиники», — подчеркнул Левкин.

Он уточнил, что с начала года за счет средств городского бюджета и частных инвестиций в городе построено 78 объектов социального назначения, в том числе 28 детских садов, 16 школ, 18 спортивных сооружений, 11 медицинских и реабилитационных объектов, а также пять объектов культуры.