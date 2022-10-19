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В мэрии рассказали об открытии амфитеатра вблизи станции БКЛ «Кунцевская»

Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Специалисты завершили работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро «Кунцевская». Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише устроен амфитеатр, также установлены поворотные парковые кресла и качели», — уточнил заммэра.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, с вводом станции БКЛ здесь появился крупный транспортно-пересадочный узел. Напомним, станция «Кунцевская» связала три линии метро и первый Московский центральный диаметр «Одинцово — Лобня».

Территория возле станции имеет сложный рельеф, поэтому специалисты создали закрытое пространство для отдыха, отделив его от транзитной зоны и Рублевского шоссе, при этом частично скрыв из вида технические сооружения метрополитена.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, внешний вид территории благоустройства перекликается с интерьером станции «Кунцевская» за счет дизайнерских решений и используемых материалов: «Венткиоски имеют круглую форму, озелененные вокруг участки составляют с ними единый ансамбль».

Глава инжинирингового холдинга напомнил, что главная идея архитектурно-художественного оформления «Кунцевской» — монументальность объемного интерьера станции и павильонов, будто высеченных из цельного камня.

Открытие станции БКЛ «Кунцевская» улучшило транспортное обслуживание в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково, где проживают более 530 тыс. человек.

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