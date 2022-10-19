Ракова анонсировала внедрение новых разработок для лучевой диагностики

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Москве разработали и начали использовать отечественные медицинские фантомы для лучевой диагностики — так называются специальные изделия, имитирующие органы и ткани человеческого тела, используемые для обучения медиков и настройки аппаратуры. Они помогут заменить дорогостоящее зарубежное оборудование, а также повысить точность и качество диагностики для пациента. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Фантомы уже внедрены в работу столичной системы здравоохранения и используются специалистами лучевой диагностики в обучении сотрудников и настройке медоборудования, таким образом повышая точность и качество диагностики. Сейчас ведется подготовка к организации мелкосерийного производства как для российских медучреждений, так и для экспорта», — уточнила Ракова.

В общей сложности специалисты депздрава разработали четыре медицинских фантома, которые помогают врачам в клинической практике: для транскраниальных ультразвуковых исследований, для денситометрии, для контроля количественных параметров КТ и МРТ, а также для маммографии.

Такие изделия помогают имитировать органы и ткани человеческого тела, их количественные и качественные параметры, а также моделировать конкретные патологии. С помощью фантомов врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбов сосудов головного мозга, кистозных образований и опухолевых очагов в молочных железах.

По словам директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, фантомы существенно дополнили область лучевой диагностики столицы, облегчая получение данных о здоровье человека: «Использование симуляций в здравоохранении повышает безопасность пациентов, помогает обучению специалистов, а появление новых возможностей для медицинского моделирования будет выступать драйверами развития в этой сфере».

Разработанные фантомы отличаются от зарубежных аналогов более низкой стоимостью, высокой доступностью и возможностью адаптации под потребности конкретной медорганизации. Они изготавливаются по защищенной технологии с использованием высокоточного оборудования, а также материалов преимущественно отечественного производства.

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Центр диагностики и телемедицины специализируется на развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях и внедрении технологий искусственного интеллекта. Сервисы искусственного интеллекта интегрированы в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС. Таким образом, радиологи всех медицинских учреждений Москвы, подключенных к информационно-аналитической системе, получили возможность использовать инновационные технологии.