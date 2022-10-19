РБК объявил об открытии Центра событий в Москве

В центре Москвы открылся Центр событий РБК — многофункциональная площадка для выставок, форумов и концертов

Фото: Дмитрий Неумоин / Lori

В Москве начал свою работу Центр событий РБК — высокотехнологичное пространство-трансформер, которое позволяет проводить мероприятия любого масштаба и направленности. На базе Центра можно организовать выставку современного искусства, крупный деловой форум или мероприятия, связанные с видео- и аудиопроизводством.

По словам коммерческого директора РБК Людмилы Гурей, появление Центра позволит мультимедийному холдингу максимально глубоко сфокусироваться на направлении ивентов.

«Во-первых, более 30 лет мы создаем инфоповоды, контент и мероприятия. Сегодня же этот опыт трансформируется в оригинальные концепции и форматы, которые призваны эффективно решать стратегические коммуникационные задачи бизнеса, — уточнила Гурей. — Во-вторых, мы планируем организовывать не только бизнес-мероприятия, но и культурные, образовательные и лайфстайл-события. Здесь наша экспертиза в медиа и создании контента позволяет предложить партнерам эффективную дистрибуцию и широкие охваты не только внутри экосистемы РБК, но и вовне».

Также коммерческий директор медиахолдинга отметила удобное местоположение Центра событий РБК: «Это узнаваемая и запоминающаяся локация, расположенная в центре Москвы». Он расположен по адресу Космодамианская набережная, д. 52, стр. 7 — по соседству с Домом музыки в районе станции метро «Павелецкая».

Мультифункциональное пространство РБК должно стать новой площадкой для общения, вдохновения, обмена мнениями и интересными решениями. «Мы провели более 120 мероприятий за прошлый год, наш амбициозный план — увеличить эту цифру минимум на 50%», — подчеркнула коммерческий директор РБК.