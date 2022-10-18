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В Бурятии передумали мобилизовать сотрудника института физики РАН

Сотрудника Института солнечно-земной физики РАН отпустили из военной части после жалобы
Геофизическая обсерватория в поселке Торы
Геофизическая обсерватория в поселке Торы (Фото: iszf.irk.ru)

Командование войсковой части отпустило домой сотрудника иркутского Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН), которого мобилизовали в Бурятии, несмотря на то что институт входит в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом RTVI сообщил и.о. директора института Сергей Олемской.

По словам Олемского, это произошло после того, как институт обратился в военную прокуратуру. «Ответ прокуратуры состоял в том, что он, как мы и писали, является сотрудником ОПК и его не должны были призывать. Мы добрались до командира войсковой части и добились, чтобы его демобилизовали», — сказал Олемской.

Сотрудника, который работал наблюдателем геофизической обсерватории, где занимаются изучением динамики верхней и средней атмосферы Земли с помощью радиофизических и оптических методов, мобилизовали в ночь на 22 сентября, сообщал ранее RTVI. Обсерватория и дом сотрудника находятся в поселке Торы в 400 км от Улан-Удэ, где расположена военная часть, и в 150 км от Иркутска. «В час ночи к нему домой постучали, вручили повестку и буквально в течение получаса забрали на автобусе, увезли в районный центр Кырен. Там собрали всех мобилизованных с района, кого забирали в ту ночь, и на автобусах увезли в Улан-Удэ на призывной пункт», — рассказывал собеседник телеканала в институте.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Согласно указу президента о мобилизации, граждане России, которые работают в организациях оборонно-промышленного комплекса, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период работы.

Теги
мобилизация Бурятия ОПК военно-промышленный комплекс
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