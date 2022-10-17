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В мэрии сообщили о росте интереса инвесторов к территориям вокруг БКЛ

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Территории, примыкающие к Большой кольцевой линии метро, после запуска движения получат дополнительный стимул развития. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, уже сегодня инвесторы и девелоперы проявляют большой интерес к площадкам, расположенным вдоль маршрута и около станций БКЛ.

«Новое кольцо стимулирует рост тех районов столицы, которые расположены в зоне влияния БКЛ, оно служит мощнейшим фактором развития этих территорий и повышения их градостроительного потенциала», — уточнил Бочкарев.

По его словам, утверждены проекты планировки территорий и оформлены градостроительные планы земельных участков общей площадью около 1,9 тыс. га. Потенциал строительства на этих территориях составляет приблизительно 17 млн кв. м.

На заседаниях градостроительно-земельной комиссии города предварительно одобрено развитие еще 426 га, на которых может появиться около 4 млн кв. м недвижимости различного назначения. Запуск БКЛ и последующее развитие прилегающих к ней территорий послужит драйвером экономического роста Москвы.

«На каждый вложенный в инфраструктуру рубль мы получаем 3 руб. частных инвестиций. Это и новые рабочие места, и налоги в бюджет, и комплексное развитие территорий — все то, чем сегодня живет мегаполис», — добавил глава Стройкомплекса.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что маршрут БКЛ отвечает современным требованиям транспортного обслуживания города, а также учитывает потенциал градостроительного развития. Она подчеркнула, что разработка вариантов трассировки линий БКЛ учитывает все особенности как сложившейся, так и перспективной городской среды.

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Создание Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

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Москва Строительство метро Москвы инвестор Андрей Бочкарев
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