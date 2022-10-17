В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

В Санкт-Петербурге частично закрыли затворы дамбы для защиты от наводнения, говорится на сайте дирекции комплекса защитных сооружений.

«В 03:55 мск 17 октября 2022 года закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. Затвор судопропускного сооружения С-1 не задействован. Кронштадтский корабельный фарватер открыт», — сказано в сообщении.

В Санкт-Петербурге наводнением считается превышение уровня воды отметки в 160 см.

Ранее из-за усиления штормового ветра в городе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Городские службы опасаются штормового нагона — аномального подъема уровня воды из-за шторма. Порывы ветра могут достигать 18 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с, предупредили в городском управлении МЧС.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили с 00:00 17 октября мск. В Росгидрометцентре ожидают, что он будет действовать сутки — до 00:00 18 октября.

Водителей попросили по возможности не пользоваться машинами из-за высокого риска попасть в аварию. Сохранять бдительность рекомендовали и пешеходам.

Сооружения комплекса защитных мер в Санкт-Петербурге открыли более 10 лет назад — в августе 2011 года, с тех пор их задействовали для предотвращения наводнений уже около 30 раз.