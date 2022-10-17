Ефимов подвел промежуточный итог программы создания мест приложения труда

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), один из ведущих проектов правительства Москвы по поддержке инвесторов и антикризисному содействию экономике, к настоящему моменту дала городу 25 контрактов с предполагаемым объемом инвестиций 106 млрд руб., сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Только в этом году подписано восемь таких соглашений на общую сумму 22,5 млрд руб. Ефимов подвел промежуточные итоги МПТ и сообщил о новых пунктах, включенных в ее пакет.

Вице-мэр напомнил, что программа МПТ реализуется в Москве с 2020 года и предусматривает льготы девелоперам, если они на участках, выделенных для возведения жилья, строят также коммерческие, промышленные и социальные объекты. Инвестор получат дополнительную прибыль от их реализации, а город — дополнительные рабочие места для москвичей. Ефимов рассказал о первых результатах: 25 подписанных соглашений предусматривают возведение в Москве 53 объектов и работу для более чем 34,5 тыс. человек. Эти стройки распределяются следующим образом: 18 детских садов, 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, по одному промышленному комплексу, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спорткомплексу.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил статистику по текущему году: с его начала таких контрактов подписано восемь штук; общий объем инвестиций — 22,5 млрд руб.; предусмотренные объекты — 19 образовательных учреждений, два торговых центра, одно офисное здание и один упомянутый МФЦ с деловой и торговой инфраструктурой. Эффект для столичного рынка труда — почти 5 тыс. новых рабочих мест.

Программа МПТ с момента запуска в 2020 году была направлена на обеспечение сбалансированной жилой застройки «спальных районов» мегаполиса с тем, чтобы стимулировать создание там рабочих мест, снижать нагрузку на дороги и общественный транспорт.

Затем МПТ дополнилась рядом антикризисных мер. В частности, срок предоставления застройщиками банковской гарантии продлен с 3 до 6 месяцев; девелоперы получили право на отсрочку исполнения некоторых условий контракта; на полгода можно увеличить срок предоставления документации. Кроме того, по запросу инвестора банковская гарантия может быть возвращена и предоставлена снова спустя 6 месяцев по ставке 9,5% годовых, что позволяет экономить на процентах. Также в этом году расширен список инвесторов, попадающих под программу. Как сообщил Владимир Ефимов, теперь она доступна тем, кто строит объекты для оказания логистических услуг.