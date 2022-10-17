Ефимов подвел промежуточный итог программы создания мест приложения труда
Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), один из ведущих проектов правительства Москвы по поддержке инвесторов и антикризисному содействию экономике, к настоящему моменту дала городу 25 контрактов с предполагаемым объемом инвестиций 106 млрд руб., сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Только в этом году подписано восемь таких соглашений на общую сумму 22,5 млрд руб. Ефимов подвел промежуточные итоги МПТ и сообщил о новых пунктах, включенных в ее пакет.
Вице-мэр напомнил, что программа МПТ реализуется в Москве с 2020 года и предусматривает льготы девелоперам, если они на участках, выделенных для возведения жилья, строят также коммерческие, промышленные и социальные объекты. Инвестор получат дополнительную прибыль от их реализации, а город — дополнительные рабочие места для москвичей. Ефимов рассказал о первых результатах: 25 подписанных соглашений предусматривают возведение в Москве 53 объектов и работу для более чем 34,5 тыс. человек. Эти стройки распределяются следующим образом: 18 детских садов, 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, по одному промышленному комплексу, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спорткомплексу.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил статистику по текущему году: с его начала таких контрактов подписано восемь штук; общий объем инвестиций — 22,5 млрд руб.; предусмотренные объекты — 19 образовательных учреждений, два торговых центра, одно офисное здание и один упомянутый МФЦ с деловой и торговой инфраструктурой. Эффект для столичного рынка труда — почти 5 тыс. новых рабочих мест.
Программа МПТ с момента запуска в 2020 году была направлена на обеспечение сбалансированной жилой застройки «спальных районов» мегаполиса с тем, чтобы стимулировать создание там рабочих мест, снижать нагрузку на дороги и общественный транспорт.
Затем МПТ дополнилась рядом антикризисных мер. В частности, срок предоставления застройщиками банковской гарантии продлен с 3 до 6 месяцев; девелоперы получили право на отсрочку исполнения некоторых условий контракта; на полгода можно увеличить срок предоставления документации. Кроме того, по запросу инвестора банковская гарантия может быть возвращена и предоставлена снова спустя 6 месяцев по ставке 9,5% годовых, что позволяет экономить на процентах. Также в этом году расширен список инвесторов, попадающих под программу. Как сообщил Владимир Ефимов, теперь она доступна тем, кто строит объекты для оказания логистических услуг.
Наиболее заметные проекты Москвы по экономической поддержке инвесторов, которые получили дополнительную значимость в рамках антикризисного содействия экономике:
- Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
- Программа льготной аренды земли у города за 1 руб. в год; она предназначена для создания новых и развития действующих производств, если они выпускают продукцию, значимую для города.
- Программа поддержки масштабных инвестиционных проектов (МаИП); инвесторам оказывают содействие, в первую очередь выделяют землю без торгов, если они инвестируют в высокотехнологичные производства, а также в объекты социальной, транспортной и спортивной инфраструктуры.