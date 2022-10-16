Мужчина застрелил полицейского при задержании под Костромой

В селе Георгиевское Костромской области местный житель застрелил полицейского, который хотел его задержать. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 октября. Полицейские приехали в село по вызову местной жительницы. Женщина обратилась в полицию из-за семейного скандала. Правоохранители задержали мужчину 1958 года рождения и повели его в патрульный автомобиль. Однако задержанный вынул «неустановленное оружие», выстрелил в полицейского и сбежал. Раненый полицейский умер.

Позднее мужчину нашли в заброшенном здании в лесополосе. Сооружение оцепили, а со стрелявшим начали вести переговоры. В результате он добровольно сдался полиции.

Мужчину доставили в отделение. В полиции выяснили, что он не раз был судим. Против задержанного завели уголовное дело завели уголовное дело ст. 317 УК (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В январе житель поселка Мишкино Курганской области расстрелял машину полицейских около отдела МВД, в результате умер один из сотрудников ведомства. Мужчина стрелял из охотничьего карабина, установили в СК. Сам нападавший умер при задержании сотрудниками Росгвардии, он также имел судимость.