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Самые яркие роли Робби Колтрейна. Видео

Робби Колтрейн умер 14 октября, ему было 72 года. Причины смерти не уточняются. Он наиболее известен ролью Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, самые яркие роли Колтрейна — в подборке РБК

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