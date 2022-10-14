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В Москве продолжат переход к ценностно ориентированному здравоохранению

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В столице продолжается переход к ценностно ориентированному здравоохранению, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так, в Москве опубликовали обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за восемь месяцев 2022 года, который составляется на основе разработанных «клиентских путей». По словам Раковой, в тройке лучших — Московский клинический научно-практический центр им. Логинова, Городская клиническая онкологическая больница №1 и Московская городская онкологическая больница №62.

Вице-мэр пояснила критерии, на основе которых был составлен рейтинг. «Более трех лет мы проводим масштабную работу по улучшению оказания онкологической медицинской помощи, — сообщила Ракова. — С этого года мы начали переход к ценностно ориентированному здравоохранению. Мы приступили к разработке «клиентских путей» для онкозаболеваний». Пути заключаются в выстраивании четкого процесса на всех этапах — от подозрения на злокачественные образования через лечение до пожизненного наблюдения пациента. «Клиентский путь» описывает последовательность событий, необходимых исследований, действий всех участников процесса и систему ответственности для пациента от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения, составляется же он с учетом федеральных клинических рекомендаций.

Рейтинг формируется на основе показателей клиники на каждом из этапов и делится на два направления. Первая часть — медицинские показатели работы медучреждений, насколько они соответствуют параметрам утвержденных «клиентских путей». Учитываются сроки постановки диагноза, определения тактики и начала лечения, а также наличие или отсутствие осложнений после хирургических вмешательств. Анализ ведется на основе медицинской документации и обновляется ежемесячно.

Вторая часть рейтинга составлена на основе отзывов пациентов. Опросы проводятся службой «Персональных помощников», рассказала вице-мэр. Анкеты сформированы и верифицированы исходя из международной практики. Опросный лист включает в себя пункты об информированности пациента о результатах консилиума, о планах лечения и возможных осложнениях, а также о том, насколько человек удовлетворен разъяснениями врачей о ходе лечения.

Итоговый рейтинг шести якорных онкологических стационаров за январь—август 2022 года:

КЛИНИКА РЕЙТИНГ ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОЦЕНКА ПАЦИЕНТОВ
МКНЦ им. А.С. Логинова 1 4,3 4,8
ГКОБ №1 2 3,5 3,4
МГОБ №62 3 3,3 3,6
ГКБ им. Д.Д. Плетнева 4 3,8 2,8
ГКБ им. С.П. Боткина 5 3,3 3
ММКЦ Коммунарка 6 2,5 3,2

Созданная в Москве в 2022 году система рейтингов позволяет по многим параметрам оценить работу медучреждений, занимающихся лечением злокачественных новообразований, а также оценить степень удовлетворенности пациентов, отметил главный онколог столицы, директор МКНЦ им. А.С. Логинова Игорь Хатьков. «Такая система, создающая конкурентную среду, мотивирует врачей уделять больше внимания общению с пациентами, срокам проводимого лечения, а также вопросам его качества, позволяет повысить качество помощи и за счет этого повысить доверие населения к онкологической службе города», — уверен эксперт.

Новый московский стандарт онкологической помощи предусматривает сосредоточение технологических и кадровых ресурсов в крупнейших больницах, как специализированных на онкологии, так и многопрофильных. Для организации полного цикла диагностики и лечения в одной клинике в ее состав входят патоморфологическая лаборатория, центр амбулаторной онкопомощи, корпус онкохирургии и другие необходимые мощности. Это позволяет организовать в одном месте полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов — от постановки диагноза до диспансерного наблюдения. Именно такие медучреждения и включаются в рейтинг.

Теги
Москва здравоохранение Анастасия Ракова онкология
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