В Москве продолжат переход к ценностно ориентированному здравоохранению

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В столице продолжается переход к ценностно ориентированному здравоохранению, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так, в Москве опубликовали обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за восемь месяцев 2022 года, который составляется на основе разработанных «клиентских путей». По словам Раковой, в тройке лучших — Московский клинический научно-практический центр им. Логинова, Городская клиническая онкологическая больница №1 и Московская городская онкологическая больница №62.

Вице-мэр пояснила критерии, на основе которых был составлен рейтинг. «Более трех лет мы проводим масштабную работу по улучшению оказания онкологической медицинской помощи, — сообщила Ракова. — С этого года мы начали переход к ценностно ориентированному здравоохранению. Мы приступили к разработке «клиентских путей» для онкозаболеваний». Пути заключаются в выстраивании четкого процесса на всех этапах — от подозрения на злокачественные образования через лечение до пожизненного наблюдения пациента. «Клиентский путь» описывает последовательность событий, необходимых исследований, действий всех участников процесса и систему ответственности для пациента от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения, составляется же он с учетом федеральных клинических рекомендаций.

Рейтинг формируется на основе показателей клиники на каждом из этапов и делится на два направления. Первая часть — медицинские показатели работы медучреждений, насколько они соответствуют параметрам утвержденных «клиентских путей». Учитываются сроки постановки диагноза, определения тактики и начала лечения, а также наличие или отсутствие осложнений после хирургических вмешательств. Анализ ведется на основе медицинской документации и обновляется ежемесячно.

Вторая часть рейтинга составлена на основе отзывов пациентов. Опросы проводятся службой «Персональных помощников», рассказала вице-мэр. Анкеты сформированы и верифицированы исходя из международной практики. Опросный лист включает в себя пункты об информированности пациента о результатах консилиума, о планах лечения и возможных осложнениях, а также о том, насколько человек удовлетворен разъяснениями врачей о ходе лечения.

Итоговый рейтинг шести якорных онкологических стационаров за январь—август 2022 года: