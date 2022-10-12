Ликсутов рассказал об укладке российских виброгасящих блоков в метро

Фото: Департамент транспорта Москвы

С начала 2022 года в Московском метрополитене было уложено 5 тыс. виброгасящих железобетонных блоков российского производства. Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что они уже появились на участках Замоскворецкой, Сокольнической, Арбатско-Покровской и других веток столичной подземки.

Вице-мэр напомнил, что новая технология позволяет уменьшать уровень шума от проезжающих поездов в среднем до 72 дБ. Привычные шпалы дают 80 дБ, а звуки в 72 дБ — это тише, чем работающий рядом автомобиль, отметил Ликсутов. Современные технологии в инфраструктуру внедряют в метрополитене по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, и главный результат таких виброгасящих блоков: в метро становится тише, а поездки пассажиров — комфортнее.

Максим Ликсутов также отметил, что данные блоки отечественного производства. Они представляют собой железобетонные полушпалы, которые укладываются на эластичные прокладки в резиновых чехлах, а затем напрямую помещаются в бетонное основание пути. Помимо снижения шума до комфортного уровня такая технология уменьшает влияние вибраций на конструкции тоннелей и станций метрополитена. Затраты на содержание таких путей снижаются примерно на 20%, а первый капитальный ремонт им потребуется, по прогнозам специалистов, не ранее чем через 40 лет. Сейчас технологию используют в первую очередь при строительстве новых станций и перегонных тоннелей метро. На старых она тоже приходит на замену привычным шпалам — там, где идет обновление путей.

Московский метрополитен начал применять технологию LVT (пути пониженной вибрации) в 2014 году. Также применяется и другая малошумная технология — бесстыковой путь, который делает движение поездов еще более тихим и плавным.