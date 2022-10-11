В Испании впервые сделали пересадку кишечника годовалому ребенку

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Годовалой девочке Эмме в Испании впервые пересадили кишечник, а также печень, желудок, селезенку и поджелудочную железу, сообщает Reuters со ссылкой на информацию мадридской больницы Ла-Пас.

Испанская девочка стала первым в мире получателем кишечника от донора, который умер от сердечной недостаточности.

«В настоящее время ребенок выписан и находится в идеальном состоянии дома со своими родителями», — приводит Reuters слова из заявления больницы.

Эмме был поставлен диагноз «кишечная недостаточность», когда ей был всего один месяц, потому что ее кишечник был слишком коротким, и ее здоровье быстро ухудшалось.

«Хорошая новость в том, что жизнь продолжается, что Эмма очень храбрая и каждый день доказывает, что хочет продолжать жить», — сказала ее мать журналистам, прежде чем поблагодарить семью донора и врачей. Она сказала, что Эмме сейчас 17 месяцев.

Испания является одним из мировых лидеров в области трансплантации органов, отмечает агентство. В 2021 году там было проведено более 102 операций на 1 млн жителей, что, по данным Министерства здравоохранения Испании, уступает только показателям Соединенных Штатов.

В сентябре итальянская Corriere Della Sera сообщила о первом в стране случае, когда 31-летняя женщина родила ребенка после пересадки матки. Женщине смогли пересадить орган по экспериментальной программе Национального центра трансплантологии, в которой участвовала больница в Катании. Она родилась с синдромом Рокитанского — Кюстнера — патологией, при которой отсутствуют или недостаточно развиты половые органы. Операция прошла в августе 2020 года. Донором стала 37-летняя женщина, которая умерла от остановки сердца, а до этого дала согласие на пересадку матки.