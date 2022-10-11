В Испании впервые сделали пересадку кишечника годовалому ребенку

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 16:08
Часть Черниговской области осталась без света из-за аварии на линии Политика, 22:17
В Минфине выступили за увеличение числа банков в России Финансы, 22:03
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 22:02
В Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы Политика, 21:53
«Копенгаген» прервал шестиматчевую победную серию «Манчестер Сити» Спорт, 21:51
О чем договорились лидеры стран G7 на видеосаммите с Зеленским Политика, 21:46
«Ювентус» впервые в истории проиграл израильскому клубу в Лиге чемпионов Спорт, 21:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 21:35
Умер призер Олимпиады-1964 по велотреку Виктор Логунов Спорт, 21:33
Белый дом заявил о передаче Киеву двух ЗРК NASAMS «в ближайшее время» Политика, 21:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:28
Извержение вулкана в Италии. Кадры очевидцев Общество, 21:13
США не увидели причин для начала ядерного конфликта на Украине Политика, 21:12
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 21:08
Общество ,  
0 

В Испании впервые сделали пересадку кишечника годовалому ребенку

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Годовалой девочке Эмме в Испании впервые пересадили кишечник, а также печень, желудок, селезенку и поджелудочную железу, сообщает Reuters со ссылкой на информацию мадридской больницы Ла-Пас.

Испанская девочка стала первым в мире получателем кишечника от донора, который умер от сердечной недостаточности.

«В настоящее время ребенок выписан и находится в идеальном состоянии дома со своими родителями», — приводит Reuters слова из заявления больницы.

Эмме был поставлен диагноз «кишечная недостаточность», когда ей был всего один месяц, потому что ее кишечник был слишком коротким, и ее здоровье быстро ухудшалось.

«Хорошая новость в том, что жизнь продолжается, что Эмма очень храбрая и каждый день доказывает, что хочет продолжать жить», — сказала ее мать журналистам, прежде чем поблагодарить семью донора и врачей. Она сказала, что Эмме сейчас 17 месяцев.

Испания является одним из мировых лидеров в области трансплантации органов, отмечает агентство. В 2021 году там было проведено более 102 операций на 1 млн жителей, что, по данным Министерства здравоохранения Испании, уступает только показателям Соединенных Штатов.

Читайте на РБК Pro
Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше

В сентябре итальянская Corriere Della Sera сообщила о первом в стране случае, когда 31-летняя женщина родила ребенка после пересадки матки. Женщине смогли пересадить орган по экспериментальной программе Национального центра трансплантологии, в которой участвовала больница в Катании. Она родилась с синдромом Рокитанского — Кюстнера — патологией, при которой отсутствуют или недостаточно развиты половые органы. Операция прошла в августе 2020 года. Донором стала 37-летняя женщина, которая умерла от остановки сердца, а до этого дала согласие на пересадку матки.

Теги
трансплантация Испания ребенок
Материалы по теме
В Италии впервые женщина родила после пересадки матки
Общество
Сын пациента, которому пересадили свиное сердце, назвал операцию чудом
Общество
Тиньков сообщил о чуде и полной ремиссии после пересадки костного мозга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter