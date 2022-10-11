В Москве построят новое здание эндокринологического научного центра

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В столице появится новое здание научного центра эндокринологии (НМИЦ эндокринологии). Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что его возведут на месте уже существующего в районе метро «Каширская».

Строительство будет вестись на участке площадью около 1,3 га на пересечении улицы Москворечье и Котляковского проезда. По словам Княжевской, мэр Москвы Сергей Собянин ранее утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки. Существующее здание НМИЦ будет разделено на несколько частей, застройка планируется на месте одной из них.

Председатель Москомархитектуры допустила строительство одного или нескольких новых зданий. Предполагается, что их общая площадь составит порядка 35 тыс. кв. м, а высота — максимум 45 м. Если потребуется, город обновит инженерные сети под уже действующие сооружения. Кроме того, территорию намерены благоустроить и организовать удобные подъезды к корпусам НМИЦ.

Согласно новому столичному стандарту возведения и оборудования медицинских учреждений, предусматриваются создание безбарьерной среды, вестибюли для разделения потоков пациентов и другие нормы, которые позволят оказывать помощь пациентам быстрее и безопаснее.

Княжевская также сообщила, что в новых зданиях на «Каширской» расположится как сам эндокринологический центр, так и другие медучреждения. У федерального НМИЦ эндокринологии две территории в столице. Основной корпус находится на юго-западе, в районе метро «Академическая». В 2019 году Москва завершила его реконструкцию, увеличив площадь с 16 тыс. до 27 тыс. кв. м. В Стройкомплексе столицы тогда отмечали, что изначально, в 1960-х годах, здание предназначалось для школы и только потом было приспособлено под медучреждение. Спустя годы оно устарело по всем параметрам — санитарным, строительным, противопожарным.

Вторая территория эндокринологического центра, в районе метро «Каширская», также нуждается в серьезном обновлении. Кроме того, за последние годы НМИЦ пополнился рядом новых институтов. На его базе появился Федеральный центр диабетологической службы, организована лаборатория генетики, создан Учебно-методический центр, в 2017 году был открыт Институт репродуктивной медицины, развивается группа телемедицинских услуг и ряд других направлений.