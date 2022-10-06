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Мэрия заявила о применении российских материалов при благоустройстве БКЛ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Натуральный камень и другие материалы из российских регионов используются при благоустройстве территорий вокруг станций Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, на территории вокруг каждой станции БКЛ проходит комплексное благоустройство, включающее высадку деревьев, газонов, установку лавок и других малых архитектурных форм, а также мощение дорожек. «Создаются удобные маршруты от метро к близлежащим жилым домам, офисам, объектам социальной инфраструктуры, а также к остановкам наземного общественного транспорта, — уточнил заммэра. — При этом в основном используются материалы, произведенные на отечественных предприятиях, а также натуральный камень, добытый на российских месторождениях».

В частности, на «Аминьевской» в рамках создаваемого транспортно-пересадочного узла ведется мощение гранитной плиткой. Укладывают белый гранит с одного из крупнейших в мире месторождений по объему залегания природного камня — Ташмурунского в Башкирии, а также черный гранит габбро, который добывают в Карелии.

Отмечается, что выбор материала при благоустройстве станций может быть обусловлен и художественной концепцией. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что центральная аллея, ведущая от строящейся станции БКЛ метро «Сокольники» к одноименному парку, будет вымощена красным клинкерным кирпичом российского производства. «Такой цвет символизирует принадлежность к Сокольнической линии — первой линии столичного метрополитена, пуск которой состоялся в 1935 году», — добавил Юрий Кравцов.

По его словам, красным кирпичом облицовывают также вентиляционные киоски, расположенные на аллее.

Глава «Мосинжпроекта» уточнил, что клинкерный кирпич производят из специального вида глины, обжигаемой при температуре около 1200 градусов, что придает ему разные оттенки красного цвета.

Большая кольцевая линия — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.

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