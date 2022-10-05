В Кремле исключили выступление Путина об изменении статуса спецоперации
Президент России Владимир Путин не собирается выступать по поводу изменения статуса специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
На вопрос журналиста, может ли Путин сегодня выступить об изменении статуса спецоперации, Песков ответил: «Нет, это не так». На уточняющий вопрос, запланировано ли на сегодня выступление Путина, Песков заявил: «Нет, не будет (выступления. — РБК). Это фейки».
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что на сегодня объявлено выступление Путина об изменении статуса специальной военной операции. В частности, телеграм-канал Brief писал, что статус спецоперации поменяют на контртеррористическую операцию.
В телеграм-канале RIA_Kremlinpool появился опрос под названием «Хотите новое обращение Путина?».
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации, по словам Путина, являются «денацификация и демилитаризация» Украины. Для помощи Украине страны Запада поставляют Киеву вооружения, а против самой России введены масштабные санкции. В России объявлена частичная мобилизация.
В результате боевых действий российские военные заняли части ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также установили полный контроль над территорией ЛНР (бывшая Луганская область Украины).
В занятых российскими войсками регионах прошли референдумы. На них, по данным местных ЦИК, большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. Российская сторона признала эти референдумы, 5 октября Путин подписал договор о вхождении регионов в состав России в качестве новых субъектов.
Единственной страной, признавшей референдум, стала КНДР. Страны НАТО, а также генсек ООН Антониу Гуттереш осудили голосования. Они обещали нарастить военную помощь Киеву.