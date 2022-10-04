Ликсутов рассказал о ходе ремонта вестибюля станции метро «Комсомольская»

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Работы по ремонту вестибюля станции метро «Комсомольская» продолжаются, а после их завершения пользоваться вестибюлем станет удобнее и безопаснее. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам руководителя столичного дептранса, ремонт идет поэтапно, без полного закрытия вестибюля.

«Уже сейчас здесь стало значительно светлее и комфортнее. Раньше были отремонтированы подуличные переходы, ведущие от трех вокзалов, обновлены навигация и турникеты», — рассказал Ликсутов.

Стоит отметить, что для удобства пассажиров увеличили пропускную способность входной группы, установив дополнительные турникеты, причем все они принимают для оплаты не только проездной, но и банковские карты.

В ходе ремонта в части вестибюля уже завершены работы по замене облицовки и восстановлению гидроизоляции. Также строители усилили перекрытия и заменили 2,5 тыс. м коммуникаций, а для большей безопасности убрали их под стены и пол.

Кроме того, в ходе архитектурно-отделочных работ уложили более 1 тыс. кв. м натурального гранита и свыше 300 кв. м белого износостойкого мрамора, а также установили новые светильники. В ближайшее время планируется завершить ремонт потолка — его украсят архитектурные металлоконструкции.

Ремонт вестибюля станции метро «Комсомольская» — это один из этапов обновления ТПУ «Площадь трех вокзалов», которое проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. «Для многих знакомство с городом начинается именно здесь, поэтому важно поддерживать его состояние на самом высоком уровне», — добавил Ликсутов.