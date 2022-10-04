Ракова поддержала инициативу создания ассоциации клубов долголетия

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Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе встречи с москвичами старшего поколения поддержала инициативу о создании Московской ассоциации клубов долголетия. Организация призвана помочь руководителям самоорганизованных клубов, а также их участникам обмениваться опытом.

«Мы обсудили перспективы проекта с самими москвичами старшего поколения — лидерами самоорганизованных клубов, и пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — «Московская ассоциация клубов долголетия», — заявила Ракова.

По словам вице-мэра, центры московского долголетия — особые пространства, где горожане старшего возраста не участвуют в активностях, которые для них приготовил город, а организуют их сами. Такие центры стали открываться в Москве в 2019 году, на сегодняшний день их насчитывается уже 52 по всей столице.

«К нашей радости, у нас уже порядка 2 тыс. самоорганизованных клубов. Почти половина из них — это клубы, так или иначе связанные со здоровым образом жизни. К концу года в городе будет работать уже 71 центр, так что самоорганизованных клубов по интересам станет еще больше», — уточнила заммэра.

На данный момент в центрах московского долголетия действует порядка 50 направлений клубной деятельности — это спортивные, танцевальные, бильярдные, музыкальные, литературные кружки и множество других направлений. Центры призваны обеспечивать досуг и ведение здорового образа жизни для москвичей старше 55 лет. Отделения центров есть практически в каждом районе столицы, полный список можно найти на сайте московского департамента труда и соцзащиты.