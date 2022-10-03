В Израиле застрелили криминального авторитета

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Двое мужчин открыли стрельбу на автозаправке в израильском городе Азор и убили главу местной преступной группировки Бенни Шломо, пишет Ynet.

Мужчине было 42 года. Как утверждает портал, его убили днем 3 октября на автотрассе. На видео, которое опубликовал Ynet, видно, как подъезжает автомобиль, из которого выходят двое мужчин. Они достают оружие и идут к одному из прохожих, а тот начинает убегать.

После перестрелки криминального авторитета госпитализировали, однако он умер в больнице. Ранения получил еще один человек, который сопровождал Шломо, сейчас он находится на лечении.

Свидетелем перестрелки стал полицейский, который заправлял на АЗС свой мотоцикл. Мужчина не был при исполнении. Он сообщил о стрельбе на горячую линию и погнался за нападавшими.

Когда мотоцикл и машина стрелков сравнялись на перекрестке, он крикнул мужчинам, что работает в полиции. Однако стрелки сбили полицейского с сиденья. Мужчина упал, но не получил серьезных травм. Нападавшие выскочили из машины, перешли дорогу и захватили автомобиль очевидца. Полицейский попытался выстрелить в них, но не попал, и мужчины скрылись с места событий.

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Как уточняет портал, убитый преступник (возглавлял одноименную преступную группировку «Бенни Шломо») конфликтовал с другим криминальным авторитетом Шаломом Домрани и семейством Лави из города Реховот, которое руководит одним из местных преступных сообществ.

Шломо и Домрани вышли из тюрьмы около года назад, после этого конфликт обострился. В ходе столкновений у Шломо убили охранника, а у Домрани — сына. Покушение совершали и на самого Шломо — в июле его попытались убить с помощью взрывного устройства, когда он выходил из ресторана.