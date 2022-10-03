Хуситы пригрозили ударами по нефтяным компаниям ОАЭ и Саудовской Аравии

Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяным компаниям в ОАЭ и Саудовской Аравии

Правящая на севере Йемена группировка «Ансар алла» предупредила, что может возобновить удары по нефтяным компаниям в ОАЭ и Саудовской Аравии, если они не прекратят атаки, и посоветовали эвакуироваться представителям этих компаний, сообщает телеканал Al Masira.

«Наши силы способны <...> лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их ресурсов, если они будут настаивать на лишении нашего йеменского народа своих ресурсов», — цитирует телеканал представителя вооруженных сил.

Группировка утверждает, что в стране не соблюдаются условия перемирия, «которое дает йеменскому народу право эксплуатировать нефтяные богатства для выплаты зарплат».

Перемирие между враждующими сторонами длится с 2 апреля, оно продлевалось дважды с этого момента. ООН не раз призывал их расширить условия перемирия. Так, генсек организации Антониу Гуттериш в пятницу заявил, что перемирие сократило число жертв конфликта, продолжающегося с 2015 года, на 60%, и призвал «выбрать мир навсегда».

Хуситы из числа мусульман-шиитов требуют автономии и выступают против правительства из мусульман-суннитов, а также против альянса страны с США. В 2014 году они начали бороться с правительственными войсками в Йемене, а в 2015-м арабские страны во главе с Саудовской Аравией создали коалицию по борьбе с хуситами. Члены коалиции наносили авиаудары по населенным пунктам Йемена и позициям хуситов. В ответ повстанцы атаковали Абу-Даби и Эр-Рияд, а также нефтяные объекты, принадлежащие ОАЭ и Саудовской Аравии.