ВМС Франции сопроводили подлодку и буксир России в Бискайском заливе

Фото: Prefecture maritime et commandement en chef ATLANT/ Twitter

Военно-морские силы Франции сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе, сообщила морская префектура региона Атлантика в Twitter.

«29 сентября [многоцелевой фрегат] FREMM ВМС Франции Normandie и вертолет Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопроводили российскую подлодку «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе», — сказано в заявлении.

Бискайский залив — это часть Атлантического океана, которая находится к северу от Пиренейского полуострова, омывает берега Испании и Франции, простирается от Галисии до Бретани.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта «Новороссийск» была заложена в августе 2010 года. Ее спустили на воду в ноябре 2013 года и передали Военно-морскому флоту России в августе 2014 года. Она предназначена для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне. Субмарина входит в состав 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота.

Морской буксир «Сергей Балк» был заложен в октябре 2014 года и спущен на воду в декабре 2016 года. С июля 2018 года судно находилось в Севастополе на достройке и в феврале 2020 года вошло в состав Черноморского флота.

В начале июня 2018 г. началась буксировка судна на Чёрное море для достройки в Севастополе и последующей передачи Черноморскому флоту. Судно прибыло в Севастополь 17.07.2018 г., где находилось на севастопольском СРЗ «Персей» в достройке. 21.02.2020 г. морской буксир «Сергей Балк» вошел в состав Черноморского флота.