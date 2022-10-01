Обозреватель калининградского издания RuBaltic.ru погиб под Авдеевкой

Алексей Ильяшевич (Фото: meomeowwcat / VK)

Обозреватель калининградского портала RuBaltic.ru Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой в ДНР, сообщил редактор издания Александр Носович.

Он уточнил, что Ильяшевич в зоне боевых действий находился не как журналист, а как доброволец Народной милиции ДНР.

По словам Носовича, Ильяшевичу было 25 лет, он работал в RuBaltic.ru с 2018 года.

По словам Носовича, журналист родился в Енакиево Донецкой области, в 2014 году, когда там начались военные действия, молодой человек как раз выпускался из школы. Сначала он поступил учиться в Харьковский национальный университет, но через год ушел оттуда и вернулся в Донбасс.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.