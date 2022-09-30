На Новодевичьем кладбище открыли памятник режиссеру Владимиру Меньшову

Памятник на могиле Владимира Меньшова (Фото: JuliaMenshovaJulia / Telegram)

Памятник на могиле народного артиста РСФСР, режиссера и актера Владимира Меньшова открыли на Новодевичьем кладбище на юго-западе Москвы. Об этом сообщила в Telegram дочь артиста, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

«Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем. Для нашей семьи это было важным делом. Важным днем. И большим событием», — написала она.

Открытие состоялось днем 30 сентября. Памятник представляет собой прямоугольную стелу с таким же по форме отверстием в центре. Сквозь него пролетают белые голуби. Несколько птиц сидят около памятника и на его вершине. В верхней части монумента прописаны имя артиста, даты его рождения и смерти.

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса, ему был 81 год. В конце июня того же года артиста госпитализировали с этим диагнозом вместе с женой, актрисой Верой Алентовой.

Меньшов родился в 1939 году в Баку. Затем он переехал в Москву, где поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко, а после — в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

В кино артист начал сниматься в 1970-х годах. В 1976 году вышел первый снятый им кинофильм «Розыгрыш». Среди самых известных работ Меньшова — фильм «Москва слезам не верит» (1979), получившая премию «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке», «Любовь и голуби» (1984) и «Ширли-мырли» (1995). Всего за карьеру он принял участие в более чем 150 проектах.

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Меньшов был народным артистом РСФСР. Кроме премии «Оскар» получал награду «Золотой орел» за лучшую роль второго плана («Легенда № 17»), государственные премии РСФСР и СССР, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.