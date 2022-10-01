Ефимов рассказал о поставках молочной продукции по офсетному контракту

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Столичные молочные кухни получили более 26 тыс. т продукции в рамках программы московского правительства по локализации ее производства в регионе. Комментируя эту цифру, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов детально рассказал об офсетном контракте с производителями и о его первых результатах.

Офсетный контракт — долгосрочный договор между сторонами, одной из которых выступает государство; форма государственно-частного партнерства. Заказчик (государство) гарантирует производителю стабильные и объемные контракты. Производитель обязуется для их исполнения инвестировать в развитие производства на территории заказчика.

Владимир Ефимов пояснил, что офсетный контракт с московскими производителями молока и молочных продуктов был заключен в 2020 году первоначальным сроком на восемь лет. Москва взяла на себя обязательство закупить у таких предприятий молочные смеси, пюре, каши и другие продукты для детей и беременных женщин на общую сумму 30,6 млрд руб. После соответствующих инвестиций и разворачивания нужных производств компании начали поставки в 2022 году и к этому моменту обеспечили молочным кухням города свыше 9 млн наборов с продукцией — те самые 26 тыс. т.

Запуск офсета позволил Москве решить важную задачу, подчеркнул Ефимов: создать локальное производство продуктов для молочно-раздаточных пунктов, включая сухие смеси, которые до этого приходилось закупать в других регионах РФ и в Белоруссии. Реализуя контракт, молокозаводы провели масштабную модернизацию, а общий объем инвестиций вице-мэр оценил в более чем 2,1 млрд. руб.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что компании обновили оборудование на действовавших линиях, а также запустили новые — для выпуска сухих смесей, соков и пюре. В результате ежегодный объем производства превысил 1,3 млрд. упаковок, что закрыло порядка 20% потребностей жителей Москвы (не молочных кухонь, а всего столичного потребления молока и продуктов из него), а часть продукции поставляется в другие регионы России.

Что касается 252 молочных кухонь Москвы, то их потребности были перекрыты локальными производителями по офсетному контракту на 100%. Такие данные привела зам. главы столичного департамента здравоохранения Юлия Антипова. Она добавила, что обеспечение города льготными продуктами — это важное социальное обязательство власти перед горожанами, а офсет гарантирует мегаполису бесперебойную, качественную и свежую молочную кухню.

Помимо «молочки», Москва использует офсетный механизм, например, для закупки лекарств и медицинских изделий. Таких контрактов заключено уже пять. Совокупный объем частных инвестиций в реализацию всех офсетов правительство Москвы оценило в 12,9 млрд. руб. А с 1 июля 2022 года поправки в закон позволили снизить порог инвестиционных обязательств компании в десять раз, с 1 млрд до 100 млн руб., что позволит подключить к офсетной схеме малый и средний бизнес.