Москва запустила платформу поддержки столичных производителей

Фото: UNIQUELY

Правительство Москвы объявило о запуске программы поддержки бизнеса «Сделано в Москве». Новая платформа предоставит столичным брендам бесплатное продвижение и канал продаж. «Сделано в Москве» — медиаресурс о столичной жизни и брендах с онлайн-витриной, где покупатели смогут выбрать понравившиеся им товары.

Программа рассчитана на московских производителей, среди которых бренды одежды, продуктов питания, косметики, декора для дома и мебели, детских товаров и другой продукции.

За последние полгода с российского рынка полностью или частично ушли около 1,2 тыс. зарубежных компаний, многие из которых работали как раз в сегменте торговли потребительскими товарами. По задумке авторов платформы, ушедшие с рынка марки частично смогут заменить столичные бренды. По их словам, программа поможет локальным производителям выйти на рынок и заявить о себе, а потребителям — найти достойные отечественные аналоги зарубежных брендов.

Основатель марки одежды и аксессуаров из меха и кожи Maslov Вячеслав Маслов особенно отметил широкий маркетинговый охват платформы, столь важный для бизнеса. «К программе «Сделано в Москве» мы присоединились из-за эффективных инструментов популяризации нашего бренда. Нам помогли с рекламой на билбордах, в соцсетях и даже на телевидении», — рассказал он.

«Перспективы для развития брендов и производств в Москве есть. Главное, чтобы государственные и частные структуры, а также лидеры мнений и руководители бизнес-систем на личном примере показывали качество и актуальность отечественного производителя, — уверена соосновательница студии Uniquely Анна Брюхова. — Только так программа «Сделано в Москве» доберется до массового потребителя».

Команда «Сделано в Москве» планирует масштабировать новую экосистему. Следующий этап — это создание офлайн-точек и формирование отдельных секций товаров на популярных маркетплейсах. В это же время продолжит расти и количество брендов, представленных на площадке. На данный момент на сайте «Сделано в Москве» можно купить более 1 тыс. товаров разных категорий.