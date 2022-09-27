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Ракова заявила об обновлении в Москве 13 молочных кухонь с начала года

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве после ремонта по новому стандарту в августе и сентябре начали работу еще восемь молочно-раздаточных пунктов. Ранее в этом году уже преобразовали пять кухонь, таким образом в 2022 году столица получила 13 обновленных пунктов, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все молочные кухни выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому московскому стандарту, — сообщила вице-мэр. — Мы надеемся, что жителям будет комфортнее получать питание в обновленных помещениях». Обновление ведется силами департамента здравоохранения Москвы, в течение 2022 года запланировано открыть более 20 объектов. Из восьми новых четыре появились в ВАО, два — в ЮЗАО, по одному в СЗАО и ЮВАО.

Продвинутый стандарт таких пунктов предусматривает новые двери и окна со стеклопакетами для повышенной тепло- и звукоизоляции. Для маломобильных людей и родителей с детскими колясками оборудован специальный доступ. Внутреннее обустройство — это уютные зоны ожидания с эргономичной мебелью, отделка в светлых тонах, а для сотрудников кухни — комфортные рабочие места. Устанавливаются новые кондиционеры, а также пожарная сигнализация.

Входные группы таких пунктов оформляют так, чтобы они были видны издалека и выделялись на фоне здания. Единая система навигации является одной из ключевых особенностей обновленного стандарта: у входа в кухню — узнаваемая фасадная табличка с расписанием работы, а внутри — маркеры, указывающие на стойки пункта выдачи, и обозначение функционального назначения различных помещений.

На бесплатное питание с получением в молочно-раздаточных пунктах имеют право:

  • беременные женщины;
  • дети до 3 лет;
  • кормящие матери детей до 6 месяцев;
  • дети младше 7 лет из многодетных семей;
  • дети младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями;
  • дети-инвалиды.

Женщинам полагаются витаминизированные соки и молоко, детям — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и так далее.

Ракова напомнила, что с декабря 2021 года в Москве подать заявление на обслуживание в таком пункте и делать заказы можно онлайн на портале mos.ru. Для регистрации достаточно один раз получить заключение врача, а если льготники подтверждали свой статус в ЕМИАС и получали бесплатное питание по медзаключениям, то сервис на mos.ru доступен автоматически. Недавно появилась и возможность заказать питание и тем, у кого временный полис ОМС.

При оформлении заказа москвичи могут выбрать на портале удобный им пункт, день посещения, а усовершенствованный алгоритм назначения графика поможет получать продукты для нескольких детей из одной семьи. После оформления заказа пользователь получает электронное направление, которое и предъявляет на молочной кухне для получения продуктов.

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Напомним, что в Москве правом на бесплатное питание обладают льготные категории граждан, прикрепленные к городской поликлинике и имеющие постоянную регистрацию в городе, а также выданный в Москве полис ОМС (действующий или временный). При заказе питания на ребенка родство с ним нужно подтвердить, делается это в личном кабинете на mos.ru. Всего в столице работает 252 молочно-раздаточных пункта.

Теги
молочные продукты департамент социальной защиты материнство Анастасия Ракова Москва
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