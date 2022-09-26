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Шольц заразился коронавирусом

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебестрейт, передает немецкий телеканал NTV.

По его словам, Шольц не будет присутствовать на публичных мероприятиях. Все остальные встречи с членами правительства и совещания с премьер-министрами федеральных земель он проведет в формате онлайн.

Шольц испытывает легкие симптомы простуды, сказал Хебестрейт. Канцлер ушел на самоизоляцию, сейчас он находится в своей квартире в Федеральной канцелярии.

Телеканал уточняет, что накануне Шольц вернулся в Германию после двухдневной поездки в страны Аравийского полуострова. Он посетил город Джидда в Саудовской Аравии, где встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Затем он отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

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За несколько дней до этого Шольц принял в Берлине президента Молдавии Майю Санду. Также Шольц ездил в Нью-Йорк, где выступал на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источники NTV в правительстве утверждают, что перед поездкой в арабские страны Шольц сдал ПЦР-тест, который дал отрицательный результат. Накануне он сдал тест повторно, и результат оказался таким же.

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До этого Шольц не болел коронавирусом.

О своем заражении той же инфекцией сообщила глава немецкого МВД Нэнси Фезер. «Коронавирус впервые настиг и меня», — написала она в Twitter.

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Германия Олаф Шольц коронавирус

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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