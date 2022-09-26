Ракова пригласила фармкомпании испытывать лекарства на базе клиник Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичное правительство готово поддержать фармацевтические компании в проведении клинических исследований при разработке лекарственных препаратов и предоставить для этого свои медицинские учреждения. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, обозначив разные меры поддержки фармотрасли. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе для этого созданы необходимые условия, опыт исследований имеется у порядка 60 клиник и других медорганизаций: они располагают профессиональными командами, необходимым оборудованием и наработками по более чем 50 терапевтическим направлениям.

Вице-мэр рассказала, что город находится в тесном контакте с фармакологическими компаниям на протяжении многих лет. «Закупаем передовые лекарства для горожан, проводим совместно клинические исследования. Мы понимаем, что сейчас развитие отечественной фармацевтической отрасли особенно важно», — отметила Ракова. Новое постановление, по ее словам, расширяет меры поддержки отрасли. Готовые к взаимодействию 60 организаций включают как стационары, так и клиники амбулаторного звена. Детальная информация собрана на сайте городского департамента здравоохранения, а подобрать площадку для исследования можно онлайн на портале mos.ru. Заместитель мэра заверила, что процесс подачи заявки будет максимально удобным — через сайт Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, где можно будет также отслеживать ее статус в личном кабинете. Координирует эту работу Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и специально созданный в его рамках департамент поддержки клинических условий.

Столичная инфраструктура дает возможность проводить все фазы клинических испытаний. Свыше полусотни направлений, по которым доступны исследования, включают генетику, онкологию, кардиологию, хирургию и многое другое. Москва готова выделять для этого площадки, формировать исследовательские команды и обеспечивать юридическое сопровождение. Московские клиники могут оказывать содействие в поиске добровольцев. Москва также готова предоставлять помещения для работы исследовательских групп, хранения документов, должного хранения исследуемых препаратов в соответствии с требованиями производителя.

Заместитель мэра отдельно сообщила о готовности Москвы финансово поддержать компании, которые возьмутся за исследование препаратов особой значимости для столичного здравоохранения. Таким производителям частично возместят расходы на исследования, проводимые на базе московских клиник, а решения об этом будут приниматься при участии клинических комитетов и главных внештатных специалистов по конкретным медицинским профилям.