Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом Белоруссии

Лукашенко отметил, что находится на посту президента почти 30 лет и «всегда на стреме». Он считает, что если к власти в стране придут новые люди, то он не видит гарантий, что они смогут «удержать власть»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть главой государства, но не видит гарантий, что новые люди смогут «удержать власть». Об этом он сказал во время разговора с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь».

«Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю: «Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит». А что будет с вами?», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что если «приведет к власти нормальных людей», то гарантии, что они смогут «удержать власть», нет.

И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю», — рассуждал президент.

Александр Лукашенко впервые пришел к власти в Белоруссии в 1994 году, набрав во втором туре выборов 80,3% голосов. Его первый срок закончился в 2001 году, после чего он переизбирался на пост президента еще пять раз — с 2001 по 2006, с 2006 по 2010, с 2010 по 2015, с 2015 по 2020.

Последние выборы прошли в августе 2020 года. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, а за его соперницу, жену одного из экс-кандидатов на пост президента, Светлану Тихановскую — 10,1%. Однако белорусская оппозиция заявила о фальсификации результатов. В связи с этим в республике прошли массовые протесты, которые обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и уголовными сроками для участников и организаторов. Лукашенко говорил, что фальсификации невозможны. 23 сентября 2020 года он вступил в должность президента на закрытой церемонии.

Читайте на РБК Pro Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Статьи Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи Pro Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции Прогнозы Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Инструкции Pro Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Статьи

В феврале 2022 года в Белоруссии прошел референдум о поправках в Конституцию. Согласно внесенным изменениям, теперь один человек не сможет избираться на должность президента более двух раз, зато по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.