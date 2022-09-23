На Дальнем Востоке началось голосование о присоединении ДНР и ЛНР

На Камчатке и Сахалине открылись участки для голосования о присоединении ДНР и ЛНР

В Сахалинской области и Камчатском крае открылись участки для голосования на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает ТАСС со ссылкой на местные избиркомы. Участие в голосовании принимают прибывшие в регионы беженцы.

«На Камчатке открылись четыре избирательных участка на территории ПВР (пунктов временного размещения. — РБК) вынужденных переселенцев, они будут работать до 27 сентября. Также наши специалисты будут работать на выездах», — сообщили агентству в избиркоме Камчатки.

В Южно-Сахалинске также открылось четыре избирательных участка, уточняет ТАСС.

На сайте избиркома Магаданской области анонсировали, что в регионе также будут работать избирательные участки для желающих проголосовать на референдуме. Там участки откроются 27 сентября, а до этого голосование будет проходить вне их. В Хабаровске голосование состоится в один день, 27 сентября, пишет агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на местный избирком.

Ранее в якутском избиркоме ТАСС также сообщали о намерении открыть избирательные участки для выходцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Провести голосование по данному вопросу на своей территории собирались и в Забайкальском крае, сообщает местный ГТРК.