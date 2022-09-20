В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 18 человек

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове водитель маршрутного такси наехал на столб, в результате ДТП пострадали 18 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

«17 человек госпитализированы, одному оказана медпомощь. Женщина 1965 года рождения после оказания помощи отпущена», — сообщили в ведомстве, уточнив, что среди пострадавших две 16-летние и одна 17-летняя девушка, также госпитализирован водитель маршрутки.

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Как сообщили РБК в УГИБДД по Саратовской области, число пострадавших составляет 17 человек, они госпитализированы.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Саратовской области отмечают, что ДТП произошло вечером 19 сентября в Октябрьском районе Саратова, когда водитель маршрутки ехал по улице Политехнической.

«Водитель, управляя общественным транспортом N 57, не справился с управлением и врезался в световую опору», — добавили в прокуратуре.

Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту ДТП.

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1 сентября в Москве на 46-м км Калужского шоссе столкнулись грузовик и автобус маршрута № 515, после чего последний загорелся. Позже в МЧС сообщили, что ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м. В департаменте транспорта заявили, что ДТП произошло по вине водителя грузовика: он не справился с управлением и врезался в автобус, который ехал по выделенной полосе. В результате аварии пострадали два человека. Движение в сторону МКАД было временно перекрыто.