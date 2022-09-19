Экс-главу департамента Минобрнауки назначили ректором Института Пушкина

Наталья Трухановская (Фото: minobrnauki.gov.ru)

Ректором Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина с 20 сентября станет директор департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Наталья Трухановская, передает пресс-служба ведомства.

До нее этот пост занимала Маргарита Русецкая, которая сейчас является депутатом Московской городской думы и членом совета при президенте по русскому языку.

До назначения на должность ректора института Пушкина Наталья Трухановская с 2000 по 2004 год работала преподавателем в Московском государственном лингвистическом университете. Затем с 2005 по 2017 год — в Московском городском педагогическом университете, начав с должности преподавателя на кафедре западноевропейских языков и закончив проректором по воспитательной и социальной работе.

В 2017 году Трухановская стала замглавы управления реализации госполитики в сфере образования департамента образования и науки Москвы, а в 2020-м возглавила департамент координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки.

В 2010 году ей была присвоена ученая степень кандидата филологических наук, а в 2013-м — ученое звание доцента.