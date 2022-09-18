В Омске гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в цирке

Video

Гимнастка Цирка Филатовых, который сейчас находится на гастролях в Омске, упала с высоты во время выступления, сообщил портал Город55, позже информацию подтвердили в пресс-службе цирка.

Девушка выступала в паре со своим мужем, трюк выполнялся без страховки, никакого оборудования для него не предполагалось, объяснили в цирке.

После падения гимнастку увезли в больницу на рентген и отправили на обследование. «Это издержки работы. В цирке риск есть всегда. Артисты это понимают», — добавили в пресс-службе цирка.

Как рассказали «РИА Новости» в пресс-службе областного минздрава, жизни гимнастки ничего не угрожает, вскоре она сможет продолжить выступления.

В апреле в московском театре Российской армии зритель упал с балкона и погиб. По информации телеграм-канал 112, инцидент произошел во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова, мужчине на балконе стало плохо, он потерял равновесие и начал падать, но успел зацепиться за 37-летнюю женщину. Она не смогла его удержать и тоже упала, женщина госпитализирована. В свою очередь телеграм-канал Mash писал, что с балкона упал только мужчина, а женщина находилась внизу.