Глава АвтоВАЗа рассказал о технологии, защищающей машины от ржавчины

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АвтоВАЗ при покраске автомобилей использует технологию катафореза, чтобы избежать появления ржавчины, сообщил в интервью «РИА Новости» глава автоконцерна Максим Соколов.

«Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — сказал Соколов.

Он добавил, что гарантия от сквозной коррозии металла, которую дает автопроизводитель, составляет шесть лет.

В середине сентября совет директоров АвтоВАЗа одобрил создание двух новых моделей Lada — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента В. Новые модели должны встать на конвейер в 2024–2025 годах, сообщал глава Минпромторга и председатель совета директоров АО «АвтоВАЗ» Денис Мантуров. По данным Минпромторга, при сохранении санкционных ограничений и проблем с поставками компонентов АвтоВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тыс. новых автомобилей, а в 2023 году — до 500 тыс.