Ефимов поделился планами запуска новых предприятий «Технополиса Москва»

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

До конца 2022 года на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» введут в эксплуатацию три высокотехнологичных предприятия, всего их запланировано к постройке 17, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр сообщил, что из почти 158 га, которые занимает «Алабушево», 11 га свободны под застройку — именно там возводятся новые производства. Три завода, которые запустят свои цеха в этом году, будут выпускать печатные платы и электронные модули, фармацевтические препараты и приборы для измерения параметров энергоресурсов в инженерных сетях.

В ближайшие три года в «Алабушево» также заработает производство пил из твердых сплавов для резки металлов, выпуск вилочных погрузчиков, электроники для автомобилей, металлических изделий по технологии аддитивной 3D-печати, производство онкотестов и индивидуальные средства контроля уровня глюкозы, а также выпуск упаковки для лекарств и программного обеспечения для сим-карт. К началу строительства готовятся компании «Генериум Некст», «Р-Опра» и НПО «Гранит», которые связаны с фармацевтикой и электроникой.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом. Общая площадь земли — 223 га.

Общая площадь производственных корпусов — 550 тыс. кв. м.

Инвестиции в компании, которые локализовали производство в ОЭЗ — свыше 80 млрд руб. Состоит из пяти площадок: «Печатники». «Алабушево». «Микрон». «МИЭТ». «Ангстрем».

Как сообщают в столичном Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений, все производственные площади, возведенные на площадке «Алабушево», полностью заняты. Это 30 компаний-резидентов, а также различные арендаторы. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что общий объем инвестиций в «Алабушево» превысил 28 млрд руб.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы подчеркивают, что преференции и льготы резидентам, удобная логистика, развитая инфраструктура площадки способствуют развитию производства, привлечению инвестиций и росту выручки. Глава департамента Владислав Овчинский сообщил, что большинство резидентов «Алабушево» — это компании из сферы микроэлектроники, оптики, робототехники, промышленной автоматизации и другие высокотехнологичные производства. Семь производств связаны с медтехнологиями и оборудованием, с биофармацевтикой. Остальные заняты производством современных материалов, энергоэффективными и информационно-коммуникативными технологиями. Стоит отметить, что площадка «Алабушево» находится в непосредственной близости от Зеленограда — центра отечественной электронной и высокотехнологичной промышленности.