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Умерла греческая актриса из фильмов «Электра» и «Грек Зорб» Ирен Папас

Ирен Папас
Ирен Папас (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Греческая актриса, сыгравшая в фильмах «Электра» и «Грек Зорба», Ирен Папас умерла в возрасте 96 лет, передает Protothema.

Ирен Папас (урожденная Ирен Лелеку) родилась 3 сентября 1926 года в деревне Чилиомоди в восточной части Коринфии.

В возрасте 15 лет она начала карьеру радиопродюсера. Затем Папас начали приглашать на мероприятия в качестве певицы и танцовщицы. Тогда артистка стала посещать уроки актерского мастерства в Драматической школе Национального театра в Пирее. Ее учителями были актеры Гиоргос Глинос, Николаос Параскевас, Пелос Катселис и режиссер Димитрис Родирис.

Папас впервые сыграла в театре в 1948 году. Тогда же вышел ее первый фильм — «Падшие ангелы», который снял режиссер Никос Цифорос. Актриса получила известность в 1951 году после выхода фильма «Мертвый город» режиссера Фриксоса Илиадиса. Картина была выставлена от Греции на Каннском фестивале, Папас исполнила в ней главную роль.

Три фильма, в которых снималась Папас, номинировали на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это франкоязычный проект «Дзета» (Z, 1969) режиссера Коста-Гавраса, «Электра» (1962) и «Ифигения» (1977). За свою жизнь актриса сыграла роли более чем в 80 фильмах. Папас снималась и в голливудских картинах, а также играла в постановках Бродвейского театра.

Последние годы жизни она прожила в деревне Чилиомоди, где и родилась. По информации Protothema, актриса страдала болезнью Альцгеймера.

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