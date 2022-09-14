Американский юрист, который в 1994 году вел расследование по делу «Уайтуотер» против на тот момент президента США Билла Клинтона и его жены Хиллари, Кеннет Старр умер на 77-м году жизни в медицинском центре святого Луки в Хьюстоне, штат Техас, из-за осложнений после операции, сообщает PRNewswire со ссылкой на его семью.

Старр был выдвинут экс-президентом Рональдом Рейганом на место в Апелляционном суде США по округу Вашингтон, округ Колумбия, а при Джордже Буше-старшем он занимал пост генерального солиситора США (представляет исполнительную власть в Верховном суде, ведет надзор за тяжбами в апелляционных судах). Он также занимал должности президента университета Бейлора и декана юридического факультета университета Пеппердайн.

Больше всего он известен тем, что руководил расследованием так называемого Уайтуотерского скандала, который позже расширился до нескольких дел, связанных с на тот момент президентом США Биллом Клинтоном, включая скандал с Моникой Левински. Изначально дело против Клинтона и его жены Хиллари было связано с их инвестициями в корпорацию развития Whitewater.

Их подозревали в том, что после неудачного капиталовложения в земельный участок в северном Арканзасе в 1980-х, Билл и Хиллари Клинтон попытались добиться незаконной налоговой скидки и потом отрицали это, препятствуя следствию. После расследования преемника Старра Роберта Рэя в 2000 году с Клинтонов сняли подозрения за недостаточностью улик.

Старра привлекли к расследованию дела в 1994 году в качестве независимого консультанта. Он выступал обвинителем по делу об импичменте Клинтону после скандала из-за внебрачной связи американского президента с 24-летней стажеркой в Белом доме Моникой Левински. Клинтон тогда отрицал эти отношения, после его обвинили в лжесвидетельствовании и препятствии правосудии и объявили импичмент. Позже Сенат оправдал Клинтона.

Кеннет Уинстон Старр родился 21 июля 1946 года. У него остались сестра и брат, жена Элис Менделл Старр, с которой они прожили 52 года, трое детей и девять внуков. Его похоронят в Остине, штат Техас, 23 сентября, а на следующий день состоится поминальная служба только для семьи.