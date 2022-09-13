Умер уличный и фэшн-фотограф Уильям Кляйн

Уличный и фэшн-фотограф Уильям Кляйн умер в возрасте 96 лет в Париже. Об этом сообщил его сын Пьер Кляйн, передает Agence France-Presse.

Отмечается, что смерть фотографа наступила в последние несколько дней его ретроспективной выставки в Международном центре фотографии в Нью-Йорке.

Уильям Кляйн родился 19 апреля 1928 года в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов. С началом Второй мировой войны был призван в армию, он попал во Францию, где позже поступил в Сорбонну. Там Кляйн изучал абстрактную живопись и скульптуру, проходил обучение у французского художника Фернана Леже и купил свой первый фотоаппарат. Однажды в Антибе он встретил Пабло Пикассо, чтобы показать свои картины, тот сказал Кляйну: «Вы художник, определенно художник».

В 1954 году работы Кляйна заметил арт-директор нью-йоркского Vogue Александр Либерман и предложил ему контракт фотографа. Их сотрудничество продлилось вплоть до 1966 года.

Особенностью работ Кляйна были модельные съемки на городских улицах. Также фотограф снимал обычных прохожих на улицах крупных городов, среди них Нью-Йорк, Рим, Москва и Токио. Один из самых известных снимков Кляйна — фотография мальчика, держащего пистолет в руках.

Кроме фотографии, Кляйн также снимал документальные фильмы, например, «Вдали от Вьетнама» (1967) и «Величайший Мухаммед Али» (1969), и рекламные ролики для французских брендов, включая Citroen и Renault.

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Кляйн является почетным членом Королевского фотографического сообщества, его работы хранятся в коллекции Rijksmuseum в Амстердаме, в коллекции Метрополитен-музея, Музея современного искусства и Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке, в Центре Помпиду в Париже и музее Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе.