Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Пашинян обсудил с Путиным эскалацию на границе с Азербайджаном Политика, 01:50
Умер уличный и фэшн-фотограф Уильям Кляйн Общество, 01:31
Азербайджан заявил о бое на границе с Арменией Политика, 00:59
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела села в Белгородской области Политика, 00:42
WSJ узнал о планах Украины попросить у США ракеты с дальностью до 300 км Политика, 00:38
Украинский экс-футболист «Спартака» возглавил иностранный клуб Спорт, 00:26
Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных городов Политика, 00:13
В словарь русского языка добавили бумеров, решалу и еще 149 новых слов Общество, 00:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эксперты сообщили о падении рынка лизинга в России почти на 20% Бизнес, 00:00
«Сбер» заявил о снижении валютных депозитов крупного бизнеса в 17 раз Финансы, 00:00
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 12 сен, 23:49
Кадыров заявил о контроле «Ахматом» стратегических позиций в Запорожье Политика, 12 сен, 23:41
Хоккеист умер во время матча в Нижнем Новгороде Спорт, 12 сен, 23:29
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 12 сен, 23:15
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Умер уличный и фэшн-фотограф Уильям Кляйн

Уильям Кляйн Фото:Stephen Chung / Zuma / Global Look Press Фото:Stefan Boness / Ipon / imago stock&people / Global Look Press Фото:Suzanne Plunkett / Reuters Фото:Stefan Boness / Ipon / imago stock&people / Global Look Press Фото:Stefan Boness / Ipon / imago stock&people / Global Look Press Фото:Susana Vera / Reuters

Уличный и фэшн-фотограф Уильям Кляйн умер в возрасте 96 лет в Париже. Об этом сообщил его сын Пьер Кляйн, передает Agence France-Presse.

Отмечается, что смерть фотографа наступила в последние несколько дней его ретроспективной выставки в Международном центре фотографии в Нью-Йорке.

Уильям Кляйн родился 19 апреля 1928 года в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов. С началом Второй мировой войны был призван в армию, он попал во Францию, где позже поступил в Сорбонну. Там Кляйн изучал абстрактную живопись и скульптуру, проходил обучение у французского художника Фернана Леже и купил свой первый фотоаппарат. Однажды в Антибе он встретил Пабло Пикассо, чтобы показать свои картины, тот сказал Кляйну: «Вы художник, определенно художник».

В 1954 году работы Кляйна заметил арт-директор нью-йоркского Vogue Александр Либерман и предложил ему контракт фотографа. Их сотрудничество продлилось вплоть до 1966 года.

Особенностью работ Кляйна были модельные съемки на городских улицах. Также фотограф снимал обычных прохожих на улицах крупных городов, среди них Нью-Йорк, Рим, Москва и Токио. Один из самых известных снимков Кляйна — фотография мальчика, держащего пистолет в руках.

Кроме фотографии, Кляйн также снимал документальные фильмы, например, «Вдали от Вьетнама» (1967) и «Величайший Мухаммед Али» (1969), и рекламные ролики для французских брендов, включая Citroen и Renault.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
«Дом, который построил Джек Ма»: история взлета Alibaba
Саммари

Кляйн является почетным членом Королевского фотографического сообщества, его работы хранятся в коллекции Rijksmuseum в Амстердаме, в коллекции Метрополитен-музея, Музея современного искусства и Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке, в Центре Помпиду в Париже и музее Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе.

Теги
фотограф
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter