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Актриса Джина Лоллобриджида попала в больницу с переломом бедра

Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида (Фото: Mauro Fagiani / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Итальянская 95-летняя актриса Джина Лоллобриджида находится в больнице в Риме после падения, которое привело к перелому бедренной кости, сообщил La Presse ее адвокат Антонио Ингройя.

«С ней все в порядке, я связался с ней вчера вечером, и она смотрела фильм», — заверил Ингройя.

В понедельник актрисе собираются сделать операцию, типичную для таких переломов. Врачи сочли ее проведение возможным, несмотря на возраст Лоллобриджиды и ее проблемы с сердцем.

Актриса Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
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Международную славу Джине Лоллобриджиде принесли главные роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956). С 1953 года она начала сниматься в голливудском кино — ее первой работой в американском кинематографе стала картина Джона Хьюстона «Посрами дьявола», где Лоллобриджида играла одну из главных ролей вместе с Хамфри Богартом.

Актриса снималась у таких режиссеров, как Марио Моничелли, Карло Лиццани, Жан Деланнуа и Ежи Сколимовского. Она была удостоена ордена Почетного легиона, ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и ордена Искусств и литературы Франции. В 1961 году Лоллобриджида получила кинопремию «Золотой глобус», а в феврале 2018 года — звезду на голливудской «Аллее славы».

В 1973 году актриса была членом жюри VIII Московского кинофестиваля, а в 1997 году на XX Московском кинофестивале ей вручили приз за вклад в киноискусство.

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