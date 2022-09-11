В России создали вакцину от ротавируса

Ученые Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии разработали первую в России вакцину от ротавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор.



«В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 году планируется запустить производство», — говорится в сообщении.

Ротавирус — это острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.

Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Как подчеркивает Роспотребнадзор, главная опасность болезни — в обезвоживании.