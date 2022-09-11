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В России создали вакцину от ротавируса

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ученые Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии разработали первую в России вакцину от ротавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

«В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 году планируется запустить производство», — говорится в сообщении.

Ротавирус — это острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.

Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Как подчеркивает Роспотребнадзор, главная опасность болезни — в обезвоживании.

В России начали разрабатывать вакцину против ротавируса у детей
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

В апреле ведомство сообщило о начале разработки вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей. В Роспотребнадзоре подчеркнули важность выпуска отечественной прививки в рамках импортозамещения.

Вакцинация от ротавируса с этого года входит в Национальный календарь прививок. Сейчас используются зарубежные вакцины от ротавируса: «РотаТек» (США) и «Ротарикс» (Бельгия).

Теги
ротавирус вакцинация Роспотребнадзор
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