Умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин

Заслуженный артист России, актер Владимир Таныгин умер в возрасте 72 лет, сообщила пресс-служба Вологодского драматического театра, с которым сотрудничал артист, в социальной сети «ВКонтакте».

Актер умер 10 сентября после долгой болезни.

Прощание с артистом пройдет 13 сентября в 10:00 в зале церемоний Военно-мемориальной компании в Вологде.

Таныгин родился 31 января 1950 года в Душанбе. В 1972 году окончил Саратовское театральное училище (мастерская Дмитрия Лядова). С 1974 года по 1991 год работал в Душанбинском русском театре им. Маяковского. Затем, в 1991 году, перешел в труппу Оренбургского драматического театра им. Горького, с которым сотрудничал на протяжении четырех лет. В 1995-1996 годах служил в Красноярском драматическом театре им. Пушкина, а с 1996 по 2000 год — в омском Театре драмы и комедии «Галерка».

В 2000 году Таныгин стал членом труппы Вологодского государственного драматического театра, с которым сотрудничал более 20 лет. Там он играл в спектаклях «Душа бессмертна» по произведениям Василия Белова, «Вишневый сад» (пьеса А. П. Чехова), «Не все коту масленица» и других. Всего за карьеру актер исполнил роли более чем в 40 постановках.

В сериале «Глухарь» Таныгин сыграл Анатолия Геннадьевича в 30-м эпизоде первого сезона под названием «Кольт». Также он снялся в фильме из трех серий «Случай в аэропорту» (1987) и фильме-спектакле «Гамлет» (всего — три фильма).

В 2016 году Таныгину присвоили звание Заслуженного артиста России.