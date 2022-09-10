Умер один из создателей мультфильма «Простоквашино» Владимир Вышегородцев

Владимир Вышегородцев также работал над мультфильмами «Пес в сапогах», «Кот Леопольд», «Бага Яга против», «Незнайка на Луне» и др.

Владимир Вышегородцев (Фото: Екатерина Киреева / VK)

Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, работавший над серией мультфильмов «Простоквашино», умер в возрасте 72 лет, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Капкова, прощание с художником прошло 10 сентября в морге московской больницы имени Юдина.

Владимир Вышегородцев родился 19 июня 1950 года. В 1969 году он окончил Архитектурно-строительный техникум, а в 1975-м — курсы творческих работников Гостелерадио СССР. После учебы работал аниматором на студии «Мульттелефильм» (творческое объединение «Экран»), на киностудиях «Союзмультфильм», «Таллинфильм», Varga Studio (Будапешт). Также был членом правления АП киностудии «Союзмультфильм», учредителем и членом правления РОО «Объединение «Союзмультфильм».

Вышегородцев принимал участие в создании более чем 50 картин, среди которых «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Кот Леопольд», «Баба Яга против», «Пес в сапогах», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайка на Луне», «День рождения Алисы» и др.

Кроме того, Вышегородцев работал преподавателем на курсах при киностудиях «Грузия-фильм», «Таллинфильм», с 2012 года — в школе-студии «ШАР».