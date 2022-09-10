Минобороны показало переброску техники и военных в Харьковскую область

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Минобороны после сообщений о боях на харьковском направлении распространило видео, на котором, как утверждается, происходит переброска российской техники в регион
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