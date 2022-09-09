Умер главный конструктор Ил-18 и Ил-62

Он руководил работами по модернизации противолодочных самолетов Ил-38, а также отвечал за поддержание других моделей в летной годности. До этого он служил на флоте и работал заместителем командующего морской авиации

Шамиль Мухтаров (Фото: uacrussia.ru)

Главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер в возрасте 69 лет, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

Мухтаров умер 9 сентября. Причину, по которой это произошло, в корпорации не назвали.

Конструктор родился 13 ноября 1952 года в поселке Смирных на острове Сахалин. Окончил Высшее авиационно-инженерное училище в Риге и Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского.

В 1975–1981 годах Мухтаров служил на инженерно-технических должностях Военно-морского флота (ВМФ), связанных с авиацией, в том числе в морской авиации Тихоокеанского флота. В 1990 году перешел в управление командующего авиацией ВМФ на должность главного инженера по самолетам и двигателям. Тогда же Мухтаров стал заместителем командующего морской авиацией ВМФ.

В 2008 году его назначили главным конструктором ПАО «Ил». На этом посту Мухтаров руководил модернизацией противолодочных самолетов Ил-38 и контролировал работы по поддержанию летной годности самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

Имел звания генерал-майора и заслуженного военного специалиста России. Получил орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и награды Минобороны.