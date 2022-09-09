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Глава правительства Дагестана попытался поймать стерлядь голыми руками

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Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил аквакомплекс Дагестанского государственного университета (ДГУ), где попытался поймать живую стерлядь голыми руками. Кадры опубликовала пресс-служба республиканского правительства в Telegram.

«Рыба поймана! Абдулмуслим Абдулмуслимов вновь наощупь оценивает достижения в сфере АПК (агропромышленный комплекс. — РБК) и рыбоводстве», — прокомментировали поступок в пресс-службе.

Абдулмуслимов смог поймать рыбу, однако через несколько секунд она выскользнула у него из рук. В правительстве заявили, что таким образом председатель «лично оценил качество стерляди в аквакомплексе».

В мае 2022 года Абдулмуслимов поехал в Тляратинский район республики с рабочим визитом. Там он увидел местного пастуха Ахмеда Рамазанова, который пас стадо ягнят. Чиновник подошел к одному из животных и поцеловал его.

Теги
Дагестан стерлядь рыбалка
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